В ЯНАО грузовик протаранил поезд

На нерегулируемом железнодорожном переезде в окрестностях города Лабытнанга в Тюменской области в Ямало-Ненецком автономной округе грузовик КамАЗ въехал в товарный поезд, передает URA.Ru. Сообщается об одном пострадавшем. Водитель грузовика получил различные травмы, но выжил. Подробности устнавливатся.
Популярные темы форума
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Джигарханян снова в больнице.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Карантин отменили!!!