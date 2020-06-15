В ЯНАО грузовик протаранил поезд

На нерегулируемом железнодорожном переезде в окрестностях города Лабытнанга в Тюменской области в Ямало-Ненецком автономной округе грузовик КамАЗ въехал в товарный поезд, передает URA.Ru. Сообщается об одном пострадавшем. Водитель грузовика получил различные травмы, но выжил. Подробности устнавливатся.

