На Калининградскую область обрушилась метель

В ряде российских регионов установилось аномально холодная погода. Так, к примеру, в Калининградской области зарегистрирована метель.

Кроме того, под Петербургом выпало большое количество осадков. Эксперты заверили, что потепление стоит ожидать к концу мая, пишет ТВ Центр.