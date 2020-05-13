На Калининградскую область обрушилась метель

В ряде российских регионов установилось аномально холодная погода. Так, к примеру, в Калининградской области зарегистрирована метель.
Кроме того, под Петербургом выпало большое количество осадков. Эксперты заверили, что потепление стоит ожидать к концу мая, пишет ТВ Центр.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?