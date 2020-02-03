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В Тольятти до смерти избили защищавшего девушку и детей мужчину

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23-летний житель тольяттинского поселка Поволжский скончался после того, как его зверски избили трое мужчин. Александр М. впал в кому, а 20 января скончался.

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла из-за глупости. По данным сайта "Комсомольская правда", тольяттинец и его сожительница повздорили с соседом. После этого ночью злоумышленник с двумя друзьями приехал к паре и начал ломиться в дверь. Александр вышел, чтобы разобраться, что происходит. Дальше история становится запутанной. Александр был обнаружен мертвым, но причину его смерти не смогли определить, а предполагаемые преступники и вовсе находятся на свободе. В справке написано: "другие не точно обозначенные и неуточненные причины смерти". Кроме того, несмотря на смерть потерпевшего, заявления в полицию тоже пока не поступило. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Журналисты выдвинули предположение, что парень погиб из-за полученных травм после избиения. 

3 февраля 2020, 08:53

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