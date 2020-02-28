Под Тюменью опрокинулся автобус с пассажирами

На 365-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск опрокинулся рейсовый автобус. Пассажиры выбрались из транспорта самостоятельно.
По версии одного из свидетелей аварии, водитель автобуса был пьян. Эту информацию подтвердить не удалось, пишет URA.ru.
На 365-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск опрокинулся рейсовый автобус. Пассажиры выбрались из транспорта самостоятельно.
По версии одного из свидетелей аварии, водитель автобуса был пьян. Эту информацию подтвердить не удалось, пишет URA.ru.
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