Под Пермью прорвало газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2" с последующим факельным горением. Аварийный участок перекрыли.
По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы ближайшим населенным пунктам тоже нет. В настоящее время спасатели работают над локализацией аварии, передает агентство "Интерфакс".
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