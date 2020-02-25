Под Пермью прорвало газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2" с последующим факельным горением. Аварийный участок перекрыли.

По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы ближайшим населенным пунктам тоже нет. В настоящее время спасатели работают над локализацией аварии, передает агентство "Интерфакс".