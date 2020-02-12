В Уфе госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В ночь на 12 февраля в одну из уфимских больниц привезли мужчину с подозрением на китайский коронавирус. Сотрудники медучреждения закрыли приемный покой на несколько часов для дезинфекции помещения.
Как сообщает ToDay News Ufa, анализы пациента отправлены в лабораторию для исследования. Результаты станут известны через несколько дней.
Напомним, в конце прошлого года в КНР была зафиксирована вспышка пневмонии. Возбудителем инфекции стал новый тип коронавируса COVID-2019. По последним данным, жертвами заболевания стали более тысячи человек, передает телеканал "360".
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