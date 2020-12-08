В Тюмени женщине с диабетом отказались выдавать лекарства

Жительнице Тюмени Елене Юрчак в дополнение к диабету первой степени диагностировали пневмонию. При этом положенных ей бесплатных лекарств она не получила, передает URA.Ru. Женщине пообещали позвонить из поликлиники для решения этого вопроса, однако этого так и не произошло.
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