В Тюмени женщине с диабетом отказались выдавать лекарства

Жительнице Тюмени Елене Юрчак в дополнение к диабету первой степени диагностировали пневмонию. При этом положенных ей бесплатных лекарств она не получила, передает URA.Ru. Женщине пообещали позвонить из поликлиники для решения этого вопроса, однако этого так и не произошло.

