В Челябинске рухнул лифт с женщинами и детьми

В одном из жилых домов на площади МОПРа в Челябинске в шахту рухнул лифт с двумя женщинами и детьми внутри, передает URA.Ru. Обрыв троса произошел в районе второго этажа. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В одном из жилых домов на площади МОПРа в Челябинске в шахту рухнул лифт с двумя женщинами и детьми внутри, передает URA.Ru. Обрыв троса произошел в районе второго этажа. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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