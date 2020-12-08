Волоколамские леса зачистили от рекламы

Во время патрулирования лесов возле города Волоколамск Московской области лесничие занимались демонтажем незаконно установленных на деревьях рекламных конструкций, передает "Радио 1". С начала года было уничтожено порядка 100 подобного рода объявлений. Отмечается, что кто-то крепил свои объявления при помощи саморезов, другие же использовали гвозди. Как бы то ни было, любая подобная реклама нарушает лесное законодательство.
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