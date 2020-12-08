В Клину во время совершения преступления задержали банду автоугонщиков

В подмосковном Клину во время совершения преступления задержали злоумышленников. Уточняется, что два гражданина пытались угнать автомобиль.
Задержанными оказались уроженцы Тверской области 21-22 лет. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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