В Ленобласти при пожаре погиб мужчина

В Ленинградской области случилось ЧП. Уточняется, что при пожаре в жилом доме погиб мужчина.
Труп гражданина был обнаружен при разборе завалов. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА ФАН.
В Ленинградской области случилось ЧП. Уточняется, что при пожаре в жилом доме погиб мужчина.
Труп гражданина был обнаружен при разборе завалов. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА ФАН.
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