Под Казанью на стройке вспыхнул пожар

Серьезный инцидент был зарегистрирован в Иннополисе. Уточняется, что в подвале на стройке разгорелся пожарю
По данным СМИ, возгорание удалось ликвидировать. По факту случившегося проводят проверку, передает телеканал "360".
Серьезный инцидент был зарегистрирован в Иннополисе. Уточняется, что в подвале на стройке разгорелся пожарю
По данным СМИ, возгорание удалось ликвидировать. По факту случившегося проводят проверку, передает телеканал "360".
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