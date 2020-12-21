Житель Подмосковья организовал в бане нарколабораторию

Житель Подмосковья в скором времени ответит по закону за совершенное противоправное деяние. Уточняется, что гражданин оборудовал в бане лабораторию по производству психотропных веществ.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается, сообщает "Радио 1".
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