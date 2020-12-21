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В Ростове-на-Дону россиянка умерла на улице среди играющих детей

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В Ростове-на-Дону произошла трагедия. Местная жительница скончалась до приезда скорой помощи.

Уточняется, что перед смертью женщина пришла в учебное учреждение и попросила вызвать ей врачей. Руководство школы отправило россиянка ждать приезда медиков на улицу, где играли дети. В итоге россиянка умерла, не дождавшись помощи, передает сайт VSE42.RU.

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Автор: 21 декабря 2020, 20:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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