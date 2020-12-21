В Дмитрове провалившейся под лед лосихе потребовалась помощь спасателей

В подмосковном Дмитрове произошел инцидент, связанный с дикими животными. По данным СМИ, на реке Яхроме под лед провалилась Лосиха.
К счастью, спасатели сработали оперативно. Зверя удалось вытащить с помощью веревок, не причинив ему вреда. На спасательную операцию потратили час, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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