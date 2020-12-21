В Подмосковье задержали серийного вора-домушника

В подмосковных Мытищах правоохранители расследуют серию краж. Главный подозреваемый в совершении преступлений уже задержан.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", предполагаемым вором-домушником оказался ранее судимый гражданин. Обстоятельства дела выясняются.
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