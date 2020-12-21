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В Подмосковье задержали серийного вора-домушника

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В подмосковных Мытищах правоохранители расследуют серию краж. Главный подозреваемый в совершении преступлений уже задержан.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", предполагаемым вором-домушником оказался ранее судимый гражданин. Обстоятельства дела выясняются.

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Автор: 21 декабря 2020, 15:21 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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