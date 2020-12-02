В Хабаровском крае тигр вышел к людям

В Сети появилось снятое очевидцами видео, на котором записаны приключения вышедшего к человеческому жилью тигра. Инцидент случился возле села Иннокентьевка в Хабаровском крае, передает "Царьград". Сообщается, что люди укрылись от животного в придорожном кафе. Сам тигр сосредоточился на собачьей будке. Оператор объяснил своему собеседнику, что пес сумел сбежать.
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