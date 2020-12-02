Под Москвой домработница обчистила клиента на миллион

Житель Московской области обратился в полицию. Он рассказал, что из его дома в подмосковной деревне Подолино пропали драгоценности общей стоимостью более чем в миллион рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". По подозрению в совершении преступления была задержана его домработница, 38-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Как вас наказывали в детстве?
Рашка-Парашка
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин