Под Москвой домработница обчистила клиента на миллион

Житель Московской области обратился в полицию. Он рассказал, что из его дома в подмосковной деревне Подолино пропали драгоценности общей стоимостью более чем в миллион рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". По подозрению в совершении преступления была задержана его домработница, 38-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.