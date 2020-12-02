В Химках после обрушения моста проводят проверку

На перегоне Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Московской области во время демонтажа пешеходного моста над железнодорожном полотном произошел обвал. В результате на пути рухнула балка, передает сайт "Подмосковье сегодня". В результате на час было задержано движение полутора десятков поездов.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Как вас наказывали в детстве?
Рашка-Парашка
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин