В Оренбургской области при пожаре погибли три ребенка

В Оренбургской области произошла чудовищная трагедия. Уточняется, что в одном из частных домов в Новотроицке произошел пожар.
В результате случившегося погибли трое детей. Также известно о пострадавшей женщине. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, передает RT.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Достали уже!
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин
Рашка-Парашка