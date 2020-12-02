В Удмуртии при разборе ветхого дома погиб рабочий

В Удмуртии несчастный случай унес жизнь рабочего. Уточняется, что мужчина разбирал дом и сорвался с крыши.
Пострадавшего придавила свалившаяся плита. От полученных травм мужчина скончался, передает телеканал "360". Обстоятельства происшествия выясняются.
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