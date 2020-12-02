Жительницу Мытищ подозревают в убийстве младенца

В подмосковных Мытищах задержали женщину, которую подозревают в совершении чудовищного преступления. По версии следствия, гражданка расправилась со своей новорожденной дочерью.
Труп младенца был обнаружен в съемной квартире, сообщает телеканал "360". По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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