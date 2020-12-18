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Регионы

В Красноярске на складе произошел пожар

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В Красноярске было зарегистрировано ЧП. По информации, которая появилась в региональной прессе, загорелся местный склад. 630 кв. метров.

На данный момент о пострадавших не сообщается, передает RT. Ведется работа по устранению пожара.

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Автор: 18 декабря 2020, 20:55 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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