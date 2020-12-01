Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия

1 декабря в Москве прошло заседание федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Его провели первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом о подготовке к важному для региона событию. Он отметил, что первоначальный бюджет 800-летия в 2017 году составлял 802 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Но в прошлом году были утверждены дополнительные средства из казны государства – 10,088 миллиарда рублей на реализацию пяти ключевых проектов. Кроме того, регион дополнительно выделил более 10 миллиардов на подготовку к празднику.

В свою очередь Сергей Кириенко отметил, что с учетом роли города в истории страны 800-летие Нижнего Новгорода – праздник всероссийского масштаба. По его словам, самое важное, чтобы в первую очередь это был праздник для жителей региона.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что до праздничной даты осталось совсем немного времени, и его подготовка – большая ответственность. По его словам, стартовые позиции в этом отношении неплохие. Он выразил надежду, что Россия справится с пандемией коронавируса и ничто не помешает провести праздник, достойный масштаба события.

По словам губернатора Нижегородской области, к 800-летию будет отреставрировано сто объектов культурного наследия, благоустроено 14 знаковых исторических территорий, подготовлено около 80 общественных и более 220 дворовых территорий в разных районах города. Также реализовано пять крупных проектов – своеобразных символов 800-летия.

Напомним, что 26 ноября 2020 года в Сарове в ходе рабочей встречи с президентом России Глеб Никитин пригласил президента России Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода. Праздник обещает стать настоящим фейерверком эмоций и впечатлений для жителей и гостей региона.

