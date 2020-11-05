Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО

Столкновение пассажирского поезда с автомобилем "Волга" произошло в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП случилось на железнодорожном переезде в районе 494-го километра перегона Сывдарма – Лимбей на Свердловской железной дороге, передает URA.Ru. Водитель легковушки – 43-летний мужчина – от полученных травм погиб на месте. Сам автомобиль от удара отбросило далеко в кювет. В результате произошедшего движение поездов было прервано не дольше чем на десять минут.
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