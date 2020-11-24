В Иванове поймали надругавшегося над ребенком извращенца

В Иванове задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании ребенка. По версии следствия, злоумышленник отвел потерпевшую в заброшенное здание, угрожая ножом.
По данным Life, сейчас педофил находится под стражей. Ведутся следственные действия.
В Иванове задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании ребенка. По версии следствия, злоумышленник отвел потерпевшую в заброшенное здание, угрожая ножом.
По данным Life, сейчас педофил находится под стражей. Ведутся следственные действия.
Помощник раскрыл планы продюсера
Готова ли пианистка взять бразды правления в свои руки
Друзья беспокоятся за актрису
Планы певицы летят под откос
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Заниматься любовью при ребенке
Противный привкус