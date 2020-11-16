В Подмосковье уголовник выманил у доверчивого пенсионера крупную сумму

Житель Московской области пострадал от действий мошенника. Мужчине позвонил ранее судимый гражданин и предложил ему получить денежную компенсацию.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", мошенник заявил пенсионеру, что ему нужно оплатить некий налог в размере 50 тысяч рублей. Доверчивый мужчина перевел деньги лжесотруднику банка, но позже осознал, что был обманут. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления.
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