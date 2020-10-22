Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение

Широкий резонанс вызвал распространившийся по Сети ролик, снятый в городской больнице №12 Барнаула, где лечатся заразившиеся коронавирусом люди. На записи виден подвал, заполненный черными мешками. Оператор уверил зрителей, что в них находятся тела умерших пациентов.
В Министерстве Алтайского края отрицать этого факта не стали. Чиновники объяснили, что типовой проект здания больницы не предусматривает такого количества специальных помещений для хранения тел умерших, передает Пятый канал. Также в самой больнице не хватает патологоанатомов.
Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что и родственники погибших не забирают тела. Делают они так не из злого умысла, а потому, что в связи с карантином были закрыты ритуальные залы.
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