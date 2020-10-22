На Дальнем Востоке разлились нефтепродукты

В акватории порта Находка в Приморском крае произошел разлив нефтепродуктов, передает сайт URA.Ru. Радужные пятна на поверхности воды обнаружили утром 22 октября. На место прибыли специалисты, которые взяли пробы воды.
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