Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей

В полицию обратился 25-летний студент из Камеруна. Он рассказал, что на автовокзале у него украли два чемодана с личными вещами, передает сайт "Подмосковье сегодня". Общую сумму ущерба он оценил в миллион рублей.
Благодаря записям с камер наружного наблюдения подозреваемых удалось установить и оперативно задержать в подмосковных Люберцах. Похищенные вещи вернули молодому человеку, а злоумышленников арестовали.
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