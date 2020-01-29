Под Архангельском разъяренный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД

В Холмогорском районе Архангельской области рассерженный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД. По факту случившегося ведется расследование.
По данным FlashNord, 24 января молодой человек попал в аварию. Подросток не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол и вызвали эвакуатор. Однако виновник ДТП оказал сопротивление.
"Юноша стал оскорблять представителей власти и угрожать им физической расправой, демонстрируя нож. Покинув автомобиль, он бросил нож в сторону сотрудника ГИБДД", – сообщает пресс-служба ведомства.
Работник Госавтоинспекции не пострадал. Подросток признал свою вину. Он рассказал, что сильно расстроился из-за приезда сотрудников ГИБДД, поэтому повел себя неадекватно.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае