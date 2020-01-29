В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми

В одной из квартир в Красноярске найдены мертвыми женщина и ее трехлетний сын. По предварительным данным, на теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, сообщает телеканал "360".
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