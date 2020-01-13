В Уфе загорелся крупный ТЦ

В минувшее воскресенье, 12 января, на проспекте Октября в Уфе загорелся торгово-развлекательный центр "Мир". Пожар произошел на четвертом этаже, в одном из кафе.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники заведения успели потушить огонь приезда пожарных. Эвакуация посетителей торгового центра не проводилась, сообщает ToDayNews Ufa.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Бабищи
Что запомнилось хорошего в СССР
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Требования к мужчине