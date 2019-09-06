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Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту

Проблемы Крымского моста стали одной из самых популярных тем украинских СМИ. Фото: most.life
Читатели "Дни.ру" поделились своим отношением к постоянно появляющимся в СМИ слухам о проблемах, проседаниях, обрушениях и других бедах на Крымском мосту. Кто-то реагирует на происходящее с юмором, но многие больше не могут скрывать своего гнева.
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Анализирующие информационное пространство эксперты вынуждены признать, что украинские журналисты великолепно освоили умение поддерживать интерес своей публики к происходящему на Крымском мосту и не упускать ни единого дня без новых выдумок о якобы имеющихся проблемах при его строительстве.

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Крымский мост

Крымский мост

Сперва за дело берутся самоназванные эксперты, делающие оторванные от реальности, но пугающие прогнозы. Затем в дело вступают "очевидцы", рассказывающие страшные истории, но не способные подтвердить свои слова ни единым доказательством. После их место занимают блогеры, которые повторением тезисов первых и вторых пытаются убедить публику, что в реальности все так и есть.

Наибольшее внимание украинские журналисты уделяют историям о том, что Крымский мост якобы проседает и вскоре обрушится. Более того, если верить их сообщениям, то он уже должен был исчезнуть несколько раз. Суровая реальность, однако, не оставляет и камня на камне от этих заявлений.

Столь возмутительное вранье о Крымском мосте вызывает острую реакцию у российских пользователей Сети. В частности, рвут и мечут в комментариях к статьям читатели "Дни.ру". Не у всех хватает душевных сил, чтобы реагировать на поклеп со стороны украинских СМИ с юмором.

"Что интересно что во круг моста столько вони там весь сброд дибилов осел у них что вообще нет фантазии больше ни на что? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил один из комментаторов. "Как же вы достали с этими своими информационными вбросами", – согласился с ним другой, добавив, что совсем недавно ехал по Крымскому мосту и тот стоит "вопреки всем домыслам".

Досталось на орехи и российскому ученому-гидрологу Юрию Медовару, у которого украинские журналисты обожают брать комментарии относительно Крымского моста, поскольку он всегда находит способ сделать предсказание пострашнее. Ни одно из них не сбылось даже частично, что, однако, не мешает ему продолжать появляться в украинских СМИ.

В последний раз ученый, сославшись на повышенную нагрузку из-за железнодорожных составов, заявил о том, что Крымский мост обрушится спустя год после запуска движения по этой части переправы. Читатели "Дни.ру" заметили, что ждать проблем на Крымском мосту Медовару придется "много столетий".

Находятся среди комментаторов и те, кто решает отнестись к происходящему с юмором. Один из наших читателей рассказал целую фантастическую историю про Крымский мост в ответ на заявления о том, что конструкция якобы обваливается в море и проседает едва ли не до поверхности воды. Для большего юмора он вспомнил, как некогда украинские СМИ сообщали о "картонности" переправы – дескать, из-за спешки и ради экономии ее строят из не подходящих материалов.

"Сегодня я ехал по этому картонному мосту. Он просел настолько, что ехать пришлось прямо по дну моря. Огромные куски картона отваливались от него и устремлялись в мировой океан, угрожая всем встречным Титаникам", – пошутил читателям. Он добавил, что на страже кораблей стояли украинские подводные звездолеты, которые из атомных пулеметов расстреливали "агрессивные куски моста".

Другим комментаторам эта юмористическая зарисовка явно пришлась по вкусу. Кто-то даже посоветовал автору сообщения выступить в качестве эксперта для украинских СМИ. Дескать, они на голубом глазу разместят у себя такое сообщение. В конечном итоге, распространять откровенный бред о Крымском мосте им явно не впервой.

Автор: 6 сентября 2019, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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