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В Уфе женщина ударила ножом ревнивого возлюбленного

прочитано 151 раз

В Уфе мужчина получил ножевое ранение от возлюбленной. Это произошло из-за того, что он устроил сцену ревности.

Уточняется, что уфимец после распития алкоголя захотел узнать, где была его спутница вечером. Между возлюбленными вспыхнула ссора, в результате которой женщина ударила ревнивца ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, пишет ToDay News Ufa.

5 сентября 2019, 20:53

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