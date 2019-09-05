В Уфе женщина ударила ножом ревнивого возлюбленного

В Уфе мужчина получил ножевое ранение от возлюбленной. Это произошло из-за того, что он устроил сцену ревности.

Уточняется, что уфимец после распития алкоголя захотел узнать, где была его спутница вечером. Между возлюбленными вспыхнула ссора, в результате которой женщина ударила ревнивца ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, пишет ToDay News Ufa.

