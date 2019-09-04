Только построили и уже разбирают: на Крымском мосту начался демонтаж

На переправе через Керченский пролив очередной ажиотаж. Рабочие разбирают не так давно построенные конструкции. С официальным сообщением выступила пресс-служба Крымского моста.



"Совсем недавно показывал вам, как рабочий мост строился, моргнул – и его уже разбирают. Еще раз моргну – и ваши внуки будут фото с хештегом #крымскиймост публиковать" – такое сообщение появилось в официальном аккаунте Крымского моста в Twitter.



Ранее сообщалось, что водолазы начали демонтировать временные конструкции в Керченском проливе, с помощью которых бетонировались опоры переправы и вбивались сваи. Для проведения работы были организованы технологические площадки в виде металлических конструкций. На них разместили краны и другое оборудование, а также помещения для строителей Крымского моста.

Длина самых больших площадок составляет 100 метров. Их вес доходит до четырех тысяч тонн. С них строители возводили опоры, которые поддерживают судоходные арки Крымского моста.

Совсем недавно показывал вам, как рабочий мост строился, моргнул – и его уже разбирают. Еще раз моргну – и ваши внуки будут фото с хештегом #крымскиймост публиковать. pic.twitter.com/DaxV9En1N2 — Крымский мост (@Krymsky_bridge) September 3, 2019

Сейчас на переправе ожидают первый поезд. Железнодорожная часть Крымского моста откроется до конца года. Первый технологический поезд по переправе прошел в прошлом месяце.

Завершается обустройство инженерных систем, настраивается сигнализация, ведутся работы над водоснабжением и освещением переправы. Планируется, что пропускная способность железнодорожной части Крымского моста составит почти 50 пар поездов в сутки.

Позаботились и о безопасности. На подходах к железнодорожной части Крымского моста будут действовать досмотровые комплексы. Устройство определяет тип и массу груза во время его движения.

Поезда соединят крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой. Приобрести билеты на поезда через Крымский мост можно уже в сентябре.