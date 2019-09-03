"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Вторник 3 сентября
Лента новостей
16:46
"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой
16:43
Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры
16:21
У дочери Навки обнаружились новые таланты
16:19
Знаментую картинку скандального художника украли неизвестные
16:14
"Я столько не зарабатываю": Седокова взвыла от безденежья
15:56
В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона
15:07
Очередной пиар? В ресторан Бузовой ворвались грабители (видео)
14:48
Зеленского оплевали после возмутительного решения
14:44
Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:27
"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком
14:16
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:59
Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
13:54
"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко
13:51
После развода Климова сильно изменилась
13:32
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой
13:30
"Сына и себя надо было спасать": вдова Децла открыла страшную правду о свекрови
13:23
На Украине рвут на себе волосы из-за потерь после блокады Крыма
13:10
Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского
13:01
"Это эгоистично": Водонаева "выдала на орехи" Виторгану
13:00
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница отправлена в отпуск
12:39
МГЕР запускает масштабную акцию по сбору макулатуры
12:31
Жена рассказала о состоянии Александра Розенбаума
12:26
Lexus LC: продлевая лето
12:14
"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным
12:09
Мэр Златоуста подал в отставку
12:02
Дети Пугачевой побили детей Нетребко и Жукова
11:55
Предательство: стало известно о позорном поступке Зеленского
11:51
Валерия вышла в свет после скандала с Наргиз
11:14
Поклонской вынесли неутешительный приговор
10:47
Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии
10:46
Эрнсту пожаловались на некрасиво поступившего Шепелева
10:43
Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"
10:41
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
10:11
Бузова в панике: поющая ведущая просит помощи у врачей
10:07
У Тарасова и Костенко будет второй ребенок
09:53
"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног
09:34
"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка
09:25
"Они остро ощутят потерю": воровку Маркл поймали с поличным
09:11
Названы продукты для борьбы с жиром на талии
08:54
Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"
08:53
Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе
08:03
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
06:25
Зеленский крупно подставил хвастливого Лукашенко
06:24
"Оля ему устроит": пьяный муж Рапунцель обещал массаж чужой невесте
04:07
Звезда Голливуда попала впросак из-за классика русской литературы
02:09
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена
00:14
"Правда жизни": отчаявшаяся вдова Рынска окончательно наплевала на себя
22:00
Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона
21:58
"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой
21:51
"Все прошло отлично!" – Гагарина наплевала на школьную линейку сына
21:42
В результате пожара на корабле погибли десятки человек
21:32
Помогла Украина: У России в Крыму нашелся неожиданный союзник
21:23
Дубцова сделала важное признание о личной жизни
21:20
В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии
21:07
В московском метро на рельсы упал человек
20:52
Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской
20:32
Разыгрался аппетит: Абрамович поел в ресторане на 3 миллиона
20:11
Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
20:08
Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение
19:47
"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына
19:37
Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако
19:07
Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей
18:56
"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой
18:53
"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний
18:42
"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом
18:13
Заботливый Путин выручил школьника (видео)
17:49
"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова
17:48
"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери
17:04
"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков
17:00
Впервые стало известно о тайном визите Путина в Беслан
16:59
Простоял всего сутки: на Урале развалился мост
16:41
"Оргии, гулянки, пьянки": Малахов обнародовал детали разгульной жизни сестер Хачатурян
16:23
Десять лет спустя: Светлаков ошарашил внезапным заявлением
16:22
Почерневший от горя любовник Цывиной убивался у гроба Числова
16:09
Уральским школьникам спели похабную песню Шнурова в честь 1 сентября
16:04
Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве
16:01
Володин: вмешательство в личную жизнь Поклонской недопустимо
15:52
"Уродина, изгой": Седокова рассказала о чудовищных истериках в туалете
15:51
Житель Воркуты украл из магазина 54 блока сигарет
15:50
Выставка работ молодых художников покоряет регионы
15:39
77-летнюю Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым
15:31
Опасная ловушка: обнародован итог встречи Путина и Зеленского
15:28
Раскрыт секрет частых побед женщин в спорах
15:25
Обманщик Зеленский попался на чудовищном вранье
15:25
В Москве мужчина погиб из-за болгарки
15:21
"Стройняшка": знойная Брежнева в купальнике восхитила россиян
15:12
Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова
15:11
Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
15:07
Новикова нагло подсунула Корчевникову юную внучку
14:55
"Плакала без остановки": Собчак шокировала жутким видео
14:54
Наргиз превратилась в "телочку" (видео)
14:52
Онкология? Первые подробности о состоянии Розенбаума
14:48
Поклонники Нетребко не узнали похудевшую звезду
14:37
Мамонов отпущен из больницы под расписку после инфаркта
14:35
Володин: ВГИК внес большой вклад в сохранение традиций и духовных ценностей
14:28
Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
14:28
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
14:24
Посол России в Египте внезапно умер
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
"Катастрофа!": появившаяся на публике Тодоренко вызвала тревогу своим видом
"Тарзан выехал": крепкий мужчина ублажил Наташу Королеву перед камерой
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Володин: Действия властей Польши оскорбляют память советских солдат
Расставшуюся с принцем Гарри красотку затащили под венец
Регионы

"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом

Про Крымский мост рассказывают много разных баек. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив действует больше года. Все это время разговоры о ее проблемах не утихают. В Сети появилось очередное откровенное заявление про Крымский мост. 
прочитано 1030 раз

С переправой через Керченский пролив постоянно происходят казусы, написал в своем Twitter пользователь с ником "Станция Крым". "Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", – утверждает комментатор.

ПО ТЕМЕ

Странное явление у Крымского моста взволновало россиян

Народ взбунтовался против Крымского моста

 Крымский мост

Крымский мост

На теме "проседания" Крымского моста в прошлом году активно спекулировали украинцы. С заявлением о проблемах с переправой в ноябре выступило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Наиболее серьезные проседания, заявляли в Киеве, зафиксированы в районе искусственной насыпи со стороны полуострова. По словам украинских чиновников, скорость проседания Крымского моста достигает 89 миллиметров в год. При этом никаких доказательств нет.

В сети заявили о проблемах Крымского моста. Скриншот twitter.com/Cold_winter_sun

Примечательно, что такой вывод в министерстве, с их же слов, сделали на основании спутниковых снимков. Каким образом с помощью фотографий из космоса можно определить скорость проседания конструкции с точностью до миллиметров, украинские "эксперты" умалчивают.

Крымскому мосту не раз предсказывали печальную участь. Недоброжелатели твердили, что переправа не устоит, треснет, разломится пополам. Много говорили об экологических проблемах, например, гибели медуз. Всему виной якобы был мост.

Крымский мост – надежное и крепкое сооружение. Фото: most.life

Несмотря на бред злопыхателей, величественная переправа продолжает возвышаться над Керченским проливом. К концу года по Крымскому мосту должны поехать первые поезда. Билеты на них можно купить с сентября.

Уже определены первые маршруты. Железная дорога по Крымскому мосту соединит полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой.

Автор: 3 сентября 2019, 15:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Мачеха похвасталась успехами дочери Началовой
Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла
Очередной пиар? В ресторан Бузовой ворвались грабители (видео)
"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

В семье Тимати случилось долгожданное пополнение

Рэпер вне себя от счастья
Шоу-бизнес

Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"

Не все так просто, как казалось
Общество

Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"

И даже есть за что
Шоу-бизнес

"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног

Продюсер четко обозначила свою позицию

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru