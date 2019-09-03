"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом

Переправа через Керченский пролив действует больше года. Все это время разговоры о ее проблемах не утихают. В Сети появилось очередное откровенное заявление про Крымский мост.



С переправой через Керченский пролив постоянно происходят казусы, написал в своем Twitter пользователь с ником "Станция Крым". "Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", – утверждает комментатор.



На теме "проседания" Крымского моста в прошлом году активно спекулировали украинцы. С заявлением о проблемах с переправой в ноябре выступило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Наиболее серьезные проседания, заявляли в Киеве, зафиксированы в районе искусственной насыпи со стороны полуострова. По словам украинских чиновников, скорость проседания Крымского моста достигает 89 миллиметров в год. При этом никаких доказательств нет.

Примечательно, что такой вывод в министерстве, с их же слов, сделали на основании спутниковых снимков. Каким образом с помощью фотографий из космоса можно определить скорость проседания конструкции с точностью до миллиметров, украинские "эксперты" умалчивают.

Крымскому мосту не раз предсказывали печальную участь. Недоброжелатели твердили, что переправа не устоит, треснет, разломится пополам. Много говорили об экологических проблемах, например, гибели медуз. Всему виной якобы был мост.

Несмотря на бред злопыхателей, величественная переправа продолжает возвышаться над Керченским проливом. К концу года по Крымскому мосту должны поехать первые поезда. Билеты на них можно купить с сентября.

Уже определены первые маршруты. Железная дорога по Крымскому мосту соединит полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой.