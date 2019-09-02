В Башкирии пенсионер прострелил голову сыну из-за упреков в пьянстве

В Башкирии местный житель прострелил голову сыну. Горе-отцу не понравились упреки наследника в пьянстве.
Уточняется, что сначала в порыве гнева сын ударил отца по лицу рукой. Обвиняемый затаил зло на чадо. Уже под утро он взял пистолет, разбудил сына и выстрелил ему в голову. Пострадавшему удалось выжить, но его здоровью был причинен тяжкий вред. Пенсионер пойдет под суд сразу по двум статьям, пишет ToDay News Ufa.
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