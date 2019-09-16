В Удмуртии мужчина поджег дом с детьми

В Удмуртии мужчина поджег частный дом, в котором находились женщина и дети. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу МВД.
По предварительной информации, злоумышленник поссорился со знакомой и решил отомстить ей, устроив пожар. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. В отношении преступника возбудили уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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