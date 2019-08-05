В магазине Челябинска обрушилась бетонная плита

В Челябинске в магазине "Пятерочка" обрушились бетонные перекрытия. Инцидент произошел в понедельник, 5 августа, на улице Захарова, передает Ura.ru.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, пострадала продавец. Женщине оказывают помощь медики, сообщает "Интерфакс".
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Что вы ели сегодня?
Памятники фашистам в России
Главреду
Обсудим Олю Бузову?