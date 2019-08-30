В Череповце строитель спрятал труп убитой им женщины на балконе

В Череповце мужчина убил женщину на съемной квартире и спрятал ее труп на балконе. Преступление было совершено в ходе конфликта.
Уточняется, что подрабатывавший рабочим на стройках, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 48-летней череповчанкой. Злоумышленник несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась. После этого убийца отнес труп на балкон, чтобы скрыть свое преступление. Однако тайное вскоре стало явным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.
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