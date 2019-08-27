Крымский мост перекрыли после жуткой аварии

Сообщается, что авария произошла накануне, 26 августа около
7:30 часов. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в отбойник
Крымского моста.
В Сети появилась видеозапись последствий аварии. Передняя часть иномарки серьезно пострадала. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил портал Керчь.ФМ. К месту прибыл патруль ДПС. Из-за происшествия пришлось перекрыть часть дороги на Крымском мосту.
Трагедией мог окончиться и инцидент, произошедший на переправе на прошлой неделе. Молодожены из России остановились на Крымском мосту и повесили на ограждение символический замок в форме сердца. Позже его пришлось демонтировать. В пресс-службе переправы напомнили, что остановка на трассе запрещена.
Ранее сотрудники инспекции дорожного движения зафиксировали рекорд скорости на Крымском мосту – 243 километра в час. Это почти в три раза больше установленного на переправе ограничения в 90 километров в час.
Между тем за прошедший с момента открытия Крымского моста год по нему проехали более пяти миллионов автомобилей. Неделю назад на переправе был побит очередной рекорд транспортного потока – за сутки по ней проехали около 36 тысяч автомобилей.
Сейчас строители продолжают возведение железной дороги по Крымскому мосту. Как сообщал министр транспорта России Евгений Дитрих, поезда по переправе поедут до конца текущего года. Билеты на них можно будет купить с сентября.
Крымский мост свяжет главные города полуострова - Симферополь, Севастополь и Евпаторию с населенными пунктами "на материке". Поезда будут ходить в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Отец одиночка
На что обращают внимание мужчины?
Секс на первом свидании
Стоит ли переезжать в Москву?
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Девушка снималась в порно