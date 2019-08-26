"Кругом вонь и грязь": люди ахнули от происходящего у Крымского моста

Пляж с видом на Крымский мост находится в ужасном состоянии,
пишет сайт "Керчь ИНФО" со ссылкой на сообщение местной жительницы. Журналисты отмечают, что берег зарастает травой, возможно, амброзией.
По их словам, кабинки для переодевания на пляже рядом с Крымским мостом находятся в ужасном состоянии. Их часто используют как туалет, поскольку отхожих мест поблизости нет. "Кругом вонь и грязь", - констатирует издание.
В таких условиях отдыхают люди. "И это все на пляже, откуда открывается чудесный вид на Крымский мост", – сокрушаются журналисты.
Почему люди продолжают отдыхать в этом месте? Причина, отмечают местные СМИ, в отсутствии пляжей в центральной части Керчи. А ехать до горпляжа в душном и тесном автобусе – то еще "удовольствие", заключили журналисты.
Ранее сообщалось, что молодожены повесили на Крымском мосту символический замок в форме сердца, который позже пришлось демонтировать. Кроме того, остановкой на трассе новобрачные создали угрозу дорожно-транспортного происшествия.
В конце текущего года на переправе через Керченский пролив заработает железная дорога. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих. Строители уже уложили рельсы, работы идут по графику.
Билеты на поезда через Крымский мост можно купить с сентября. Железнодорожное сообщение свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь, Севастополь и Евпаторию – с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.
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