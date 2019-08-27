Двое полицейских надругались над несовершеннолетней волейболисткой в Анапе

Двое полицейских подозреваются в надругательстве над несовершеннолетней спортсменкой в Анапе. К преступлению причастны трое правоохранителей. Один из них наблюдал за происходящим.
Девушку задержали вечером на пляже за то, что она непристойно вела себя со своим молодым человеком. Парня отпустили, а спортсменку забрали в участок. По данным URA.RU, там девушка предложила полицейским "сделать все, что они хотят", чтобы ее отпустили. Тогда двое полицейских занялись с задержанной сексом. После этого девушку отвезли на ее тренировочную базу. В отношении сотрудников ППС возбудили уголовное дело.
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