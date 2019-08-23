Жительница Удмуртии пронесла в прямой кишке наркотики в колонию

В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого является 32-летняя женщина. Ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в исправительном учреждении.
Уточняется, что гражданка приехала в колонию села Каркалай Увинского района на свидание к отбывающему наказание брату. Она пронесла в прямой кишке наркотики на территорию исправительного учреждения. Злоумышленница планировала, что в дальнейшем ее родственник сможет продать психотропные вещества. Однако сотрудники колонии оказались бдительными и задержали женщину. По каким признаком они поняли, что жительница Удмуртии совершает злодеяние, не сообщается. За данное преступление ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет, пишет ИА "Удмуртия".
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Кому верить Богу или астрологу?
Что происходит с Джигарханяном?
Девушка снималась в порно
Животные
Секс на первом свидании
Ненавижу свекра
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино