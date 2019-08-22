В Башкирии мужчина жестоко убил знакомого и спрятал труп

В Стерлитамакском районе Башкирии задержан местный житель за убийство своего знакомого. По данным ToDay News Ufa, труп был найден в лесополосе грибником, который немедленно обратился в полицию.
По версии следствия, преступление было совершено 17 августа. Мужчина и двое его знакомых распивали спиртное во дворе жилого дома в Стерлитамаке. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате один мужчина ударил другого ножом несколько раз, а затем завернул тело в палас и вывез в лес.
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