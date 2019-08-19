В Башкирии мужчина порезал отверткой двух приятелей

В Башкирии мужчина после пьяной ссоры напал с отверткой на двух молодых людей. Пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии ничего не известно. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Как выяснили следователи, двое молодых людей и мужчина познакомились в минувшую субботу. Они предложили местному жителю выпить с ними алкоголь, после чего он попросил собеседников помочь с ремонтом машины.
В ходе разговора между ними произошел конфликт, в результате которого местный житель ушел. Тогда молодые люди догнали его и брызнули в лицо газовым баллончиком. Потерпевший достал отвертку и набросился на нападавших, сообщает ToDayNews Ufa.
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