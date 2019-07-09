В Башкирии женщина забыла в автобусе пакет с миллионом рублей

В Башкирии женщина забыла крупную сумму денег в рейсовом автобусе. О случившемся она рассказала полицейским.
По словам женщины, несколько дней назад она сняла с банковского счета один миллион двести тысяч рублей для покупки квартиры и решила проехать на общественном транспорте. При выходе из автобуса она забыла пакет с документами и деньгами.
К счастью, женщина запомнила номер маршрута автобуса. Правоохранители смогли вычислить нужный транспорт благодаря камерам видеонаблюдения на улицах. Деньги и документы женщине вернули, передает ToDayNews Ufa.
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