Страшный пожар в Подмосковье унес жизни двух человек

В поселке совхоза "Архангельское" под Наро-Фоминском загорелась квартира в одном из жилых домов. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
К ликвидации возгорания были привлечены семь человек и две единицы техники. В результате пожара погибли два человека. Причины и обстоятельства ЧП выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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