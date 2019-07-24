В Башкирии мужчина зверски избил жену за отказ в сексе

В Иглинском районе Башкирии задержали местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении жены. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Как удалось установить следствию, мужчина пытался склонить супругу к интимной близости, но та отказалась. Тогда он набросился на нее с кулаками. Женщину госпитализировали. Пострадавшая получила серьезные травмы после падения, в результате чего скончалась в больнице.

Ее супруг не признает своей вины. В настоящее время правоохранители проводят расследование, передает ToDayNews Ufa.